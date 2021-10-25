برشلونة يواجه بوكا جونيورز الأرجنتيني في كأس الراحل دييجو أرماندو مارادونا في الرياض

دييجو آرماندو مارادونا لاعب منتخب الارجنتين

يلتقي نادي برشلونة مع نادي اتلتيكو بوكا جونيورز الأرجنتيني في الرياض على كأس الراحل دييجو أرماندو مارادونا، في مباراة ودية لتكريم ذكرى الاسطورة دييجو ارماندو مارادونا بعد مرور سنة على وفاته.

وستقام المباراة على ملعب مرسول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستوعب 25000 متفرج، يوم 14 ديسمبر القادم.

برشلونة وبوكا جونيورز بالطبع، اثنان من الأندية التي استمتعت بخدمات مارادونا، احد اعظم من لعبوا كرة القدم عبر التاريخ أن لم يكن الأفضل على الاطلاق.

ولعب مارادونا لأول مرة مع بوكا جونيورز في موسم 1981/82، وفاز ببطولة ميتروبوليتانو وحصل على التأهل لكأس ليبرتادوريس.

وعاد الراحل الارجنتيني إلى النادي من 1995 إلى 1997، آخر موسمين له قبل اعتزاله ممارسة كرة القدم كلاعب.

وكان أيضًا في نادي برشلونة، حيث لعب موسمين (من 1982 إلى 1984) وخاض 58 مباراة، محققاً مع النادي الكتالوني، بطولة كوبا ملك اسبانيا و كأس السوبر الاسبانية وكأس الدوري الاسباني.

التقى برشلونة وبوكا جونيورز عشر مرات في الماضي، كان آخرها في كأس جوان جامبر في 2018، والتي فاز بها برشلونة 3-0.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يلعب فيها النادي في السعودية، بعد أن استضافت البلاد كأس السوبر الإسباني في 2020، والتي ستقام مرة أخرى في يناير 2022 بحضور برشلونة مرة أخرى.