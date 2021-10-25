اهداف مباراة اليوم بين قطر واليمن في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما «خالد محمد يُبهر الحضور»

اهداف مباراة اليوم بين قطر واليمن في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين مباراة قطر واليمن، في منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، ضمن مباريات اليوم الاثنين 25-10-2021.

نجح منتخب قطر الاولمبي في تحقيق الانتصار على اليمن بثلاثة اهداف دون رد على استاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما.

وافتتح لاعب نادي السد «هاشم علي» التسجيل للعنابي في الدقيقة (15)، حين قام الظهير أحمد الجرحي بانطلاقة رائعة من اليمين، وأرسل عرضية قابلها هاشم على القائم القريب بلمسة مباشرة في الشباك.

واحرز هاشم الهدف الثاني في الدقيقة (42)، بعدما استلم كرة على الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء وأطلق تصويبة ارتطمت في المدافع وتحولت داخل مرمى المنتخب اليمني.

وفي الشوط الثاني، خطف لاعب الدحيل «خالد محمد» الأضواء من زميله المتألق هاشم علي، حينما أبهر الحضور بتسجيل الهدف الثالث من تصويبة صاروخية لا تصد ولا ترد في الدقيقة (62).

ووصلت الكرة إلى خالد محمد خارج منطقة الجزاء من الجهة اليمنى بعد ضربة ركنية نُفذت من الجهة اليسار، قابلها بتسديدة مباشرة بوجه القدم استقرت في سقف الشباك الداخلية لمرمى اليمن.

ومن المقرر مواجهة سوريا لمنتخب سيرلانكا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، في ختام مباريات اليوم بتصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما.

بينما تقام مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث تلتقي قطر مع سريلانكا، بينما تواجه سوريا نظيرتها اليمن.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى مستضيف البطولة منتخب اوزبكستان.

اهداف مباراة اليوم بين قطر واليمن في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما