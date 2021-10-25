جدول ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا 2022/2021 بعد انتهاء دور الـ 32

اعتلى مهاجم نادي الهلال السوداني «ياسر مزمل» صدارة جدول ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا 2022/2021 بعد انتهاء مباريات دور ال32 الاقصائية المؤهلة إلى دور المجموعات يوم أمس الأحد 25 أكتوبر 2021.

وسجل ياسر مزمل هدفه الثالث في المراحل الاقصائية هذا الموسم في مرمى ريفرز يونايتد النيجيري في الدقيقة الثالثة من مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب السويس الجديد بمصر.

وكان ياسر مُزمل قد افتتح أهدافه في ذهاب دور ال64 من دوري الابطال امام نادي فاسيل كيتيما الإثيوبي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2 في اثيوبيا، ما ساعد الهلال على حسم الترشح بعد التعادل 1/1 في الإياب.

ولم يحقق الهلال سوى فوزًا وحيدًا هذا الموسم، ففي ذهاب دور ال32 تعادل مع ريفرز يونايتد بملعبه في نيجيريا 1/1 وكان ياسر مزمل صاحب هدف الهلال الوحيد.

ويتشارك مع مهاجم الهلال السوداني في صدارة جدول ترتيب هدافين المراحل التأهيلية لدوري ابطال افريقيا 5 لاعبين هم «حمي تانجي ووينديل رودات وعبد الرحمن تراوري وبونجي نتولي وكريم كوناتي».

ويتساوى 10 لاعبين دفعة واحدة في المركز الثاني برصيد هدفين، وهم «دجيبريلا ديوري وياسين الشيخاوي ويوسف أوباما ومحمد مجدي أفشة وأشرف بن شرقي وفيدينهو وتيري ساكور ومحمود بن حليب ودجابيل مانيشيموي وكيتوا كالوا.

وودع نادي تواذيبو الموريتاني من دوري ابطال افريقيا بعد الخسارة إيابًا من وفاق سطيف الجزائري في دور ال32، لينتقل هدافه «حمي تانجي» إلى الكونفدرالية.

بينما ساعدت أهداف اللاعب وينديل رودات فريق جوانينج جالاكسي على تحقيق أكبر مفاجآت الأدوار الإقصائية بهزيمة مازيمبي الكونجولي في دور ال32.

ولا يحتسب الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاهداف التي سُجلت في الأدوار التأهيلية بدوري ابطال افريقيا عند حسم هوية صاحب لقب هداف البطولة.

وفاز نجم الاهلي المصري وحامل لقب البطولة «محمد شريف» بلقب هداف دوري ابطال افريقيا موسم 2021/2020 بفضل تسجيله لـ 6 أهداف بدءًا من مباريات دور المجموعات (16).

جدول ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا في الأدوار التأهيلية موسم 2022/2021