نتيجة مباراة سموحة والاتحاد السكندري في الدوري المصري..نهاية مثيرة بـ ديربي الاسكندرية

نتيجة مباراة سموحة والاتحاد السكندري في الدوري المصري، في انطلاق الاسبوع الاول من الدوري المصري، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021.

انتهى ديربي الاسكندرية بين سموحة وضيفه الاتحاد السكندري بتعادل مثير بنتيجة 4-4، في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب الاسكندرية في الجولة الاولى من الدوري المصري الممتاز.

افتتح سموحة اهداف المباراة في الدقيقة 12 عن طريق النيجيري “صديق كالابا” مستغل كرة عرضية نموذجية من مروان حمدي.

وفي الدقيقة 18 أضاف مروان حمدي الهدف الثاني لسموحة من مجهود فردي رائع بعد ان انطلق بالكرة من الناحية الشمال ثم راوغ مدافع الاتحاد وسدد في الزاوية الضيقة لحارس مرمي الاتحاد محمد عبد المنصف.

ومن ضربة حرة مباشرة بعيدة المدى عزز “محمد شكري” تقدم سموحة وسجل الهدف الثالث بتسديدة رائعة ذهبت في زاوية صعبة على محمد عبد المنصف الذي حاول التصدي لها دون جدوى.

ومع انطلاق الشوط الثاني استطاع الاتحاد السكندري ان يُسجل هدف تقليص الفارق من ضربة جزاء، إنبرى لها اللاعب “كريم الديب”، ووضع الكرة في زاوية والهاني سليمان في زاوية.

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط عاد سموحة ليوسع الفارق من جديد الى 3 اهداف وسجل الهدف الرابع عبر اللاعب السوداني “حسن فيصل” من صناعة المغربي “عبد الكبير الوادي”.

استمرت الإثارة في ديربي الاسكندرية وسجل الاتحاد الهدف الثاني في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب “فوزي الحناوي” ليقلص الفارق الى هدفين.

وفي الدقيقة 87 أشغل لاعب بوركينا فاسو اللقاء “سعيدو سيمبوري” وسجل الهدف الثالث لمصلحة الاتحاد السكندري من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع استطاع البديل الانجولي “مابولولو” ان يتعادل للاتحاد، لينتهي اللقاء بتعادل مثير 4-4 بعد عودة قوية للأخضر، وتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

دخل سموحة ديربي الاسكندرية وهو صاحب الارض تحت قيادة المدرب الشاب “أحمد سامي”، الذي قدم اداءاً مميزاً الموسم الماضي ونجح في تحقيق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، وكان يسعي اليوم الى تحقيق الفوز من أجل بداية قوية بالمسابقة المحلية.

في المقابل دخل الاتحاد السكندري ضيفاً اليوم على سموحة تحت قيادة مدربه المخضرم “حسام حسن” الذي نجح في تحقيق المركز السابع الموسم الماضي في الدوري المصري، بحث اليوم من خلال لقاء الديربي لتقديم أداء قوي.

الجدير بالذكر ان الفريقان قد ألتقى في 19 مباراة بمسابقة الدوري المصري، فاز الاتحاد السكندري في 5 مباريات، كلك انتصر سموحة في 5 مباريات، وانتهت 9 مواجهات بينهما بالتعادل.

انطلقت صافرة بداية ديربي الاسكندرية بين سموحة والاتحاد في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش: بإدارة من الحكم “عبد العزيز السيد”.

ونقل بث مباشر مباراة سموحة والاتحاد السكندري في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت (2) بصوت المعلق الرياضي “محمد الكواليني”.