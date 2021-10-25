الامارات | العروبة يفوز واتحاد كلباء يتأهل لربع نهائي كأس رابطة المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يفوز واتحاد كلباء يتأهل لربع نهائي كأس رابطة المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز العروبة على اتحاد كلباء بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأثنين في استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين، وبالرغم من خسارته للمباراة الا ان اتحاد كلباء خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي للمسابقة مستفيدا من نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالحه برباعية نظيفة.

ويعد فوز العروبة اول انتصار للفريق في الموسم الحالي.

خاض الفريقان المباراة بتشكيلة طغى عليها اللاعبون البدلاء مما جعلها لاترتقي لاكثر من المستوى الوسط.

وسجل هدف العروبة ناشد عبد القادر في الدقيقة 32.

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