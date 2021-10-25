شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يغلق الباب أمام عروض الشتاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق حسين الشحات، لاعب الأهلي، الباب بشكل مؤقت أمام العروض التى بدأ يتلقاها الفترة الماضية من عدة أندية خارجية للرحيل لإحداها، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ورغم أن عددا من وكلاء اللاعبين قد بدأوا يتحدثون مع الشحات عن رغبة أندية خليجية وتحديداً في السعودية التفاوض معه للرحيل لإحداها في يناير المقبل، إلا أن اللاعب أغلق الباب أمام هذه العروض لرغبته في التركيز مع الأهلي.

ويرغب الشحات في مواصلة تألقه مع المارد الأحمر، حيث يقدم عروضا جيدة مع الفريق، لذا لا يفكر في مسألة العروض إلا مع قرب انتقالات يناير ووقتها ستكون للأهلي "الكلمة الأولى والأخيرة" بشأن مصير هذه العروض.

وكان حسين الشحات محط اهتمام بعض الأندية السعودية خلال انتقالات الصيف الأخيرة، لكن الخلاف المالي بين الأهلي وهذه الأندية حال دون الوصول لاتفاق بجانب رغبة الأهلى المؤكدة فى الاحتفاظ باللاعب الذى يقدم عروضا جيدة مع المارد الأحمر الفترة الماضية.

ورفض حسين الشحات الاستجابة لأى من هذه العروض، والتى كان من أبرزها عرضاً مُغرياً من الحزم السعودى، وفضل اللاعب الاستمرار مع الأهلى تنفيذاً لرغبة القلعة الحمراء.

ويستعد الشحات للمشاركة مع الأهلي في مباراة الإسماعيلي بعد غد ، الأربعاء، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل الشحات هدفاً في فوز الأهلي الكبير بنتيجة 6\1 على الحرس الوطني بطل النيجر أول أمس، السبت، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد برج العرب ليتأهل الأهلي لدور المجموعات، بعدما سبق وتعادل بهدف لمثله في لقاء الذهاب بالنيجر.