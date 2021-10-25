شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعو فيوتشر يؤازرون فريقهم أمام فاركو فى ضربة البداية بالدورى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص عدد من مشجعي فريق فيوتشر على مؤازرة اللاعبين قبل ضربة بداية الدوري أمام فاركو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021/2022.



جماهير فيوتشر

الجماهير



الجماهير

وكان علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، قد أعلن تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة فاركو، والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى : محمود جنش

الدفاع:

كريم عرفات – سعد سمير – محمد عبد المنعم – جوناثان نجويم

الوسط:

غنام محمد – عمر سافيولا

أجنحة الهجوم

أحمد رفعت - مصطفى البدري - عمر كمال عبد الواحد

الهجوم: