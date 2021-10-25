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مشجعو فيوتشر يؤازرون فريقهم أمام فاركو فى ضربة البداية بالدورى .. صور

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القاهرة - سامية سيد -  

حرص عدد من مشجعي فريق فيوتشر على مؤازرة اللاعبين قبل ضربة بداية الدوري أمام فاركو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021/2022.

 

جماهير 22
جماهير فيوتشر
جماهير 33
الجماهير 

جماهير
الجماهير

 

وكان علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، قد أعلن تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة فاركو، والذي جاء كالتالي: 

 

في حراسة المرمى : محمود جنش

 

الدفاع: 

كريم عرفات – سعد سمير – محمد عبد المنعم – جوناثان نجويم

 

الوسط: 

غنام محمد – عمر سافيولا 

 

أجنحة الهجوم

أحمد رفعت - مصطفى البدري  - عمر كمال عبد الواحد

 

الهجوم: 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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