الامارات | عمر كمال يظهر في مباراة برشلونة وريال مدريد بقميص الزمالك (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يظهر في مباراة برشلونة وريال مدريد بقميص الزمالك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المطرب الشعبي عمر كمال، اليوم الأحد، على حساباته في "إنستغرام" الذي يتابعه عليه مليونين و300 ألفاً، صوراً من داخل ملعب "كامب نو" الذي شهد مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة صاحب الأرض وغريمه التقليدي ريال مدريد في الدوري الإسباني، لكن المفارقة أن عمر كمال ظهر في إسبانيا مرتدياً قميص نادي الزمالك.

وأرفق كمال صوره عبر عبر مختلف حساباته بتعليق: "كلاسيكو العالم برشلونة وريال مدريد".

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