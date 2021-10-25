برشلونة يعلن كافة التفاصيل المتعلقة بمباراته الودية المرتقبة ضد بوكا جونيورز الأرجنتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر برشلونة بيانا رسميا يعلن فيه كافة التفاصيل المتعلقة بمباراته الودية المرتقبة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني، ضمن فعاليات موسم الرياض.



وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية أعلن عن إقامة مواجهة ودية بين برشلونة وبوكا جونيورز على "كأس مارادونا" لتكريم النجم الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبحسب ما أعلنه برشلونة عبر موقعه الرسمي، فإن المباراة ستقام يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأوضح برشلونة أن موعد اللقاء سيكون بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لوفاة مارادونا، والتي وقعت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وكشف برشلونة عن أن قناة النادي الرسمية ستقوم بنقل المباراة تلفزيونيا على الهواء مباشرة.

من جانبها، لم توضح هيئة الترفيه السعودية حتى الآن، القناة التي ستقوم بنقل المباراة في المنطقة العربية.

وأكد نادي برشلونة أن المباراة ستقام على ملعب "مرسول بارك" في مدينة "الرياض"، عاصمة المملكة العربية السعودية.

وأشار برشلونة إلى أن الحضور الجماهيري لهذه المباراة المرتقبة، سيبلغ 25 ألف متفرجا.

يذكر أن مارادونا سبق له اللعب لفائدة برشلونة وبوكا جونيورز، علما بأنها المرة التي سيلتقي فيها الفريقين في مباراة تستضيفها دولة عربية.