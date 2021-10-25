تعليمات صارمة بأولمبياد بكين الشتوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في العاصمة الصينية بكين العام المقبل، أمس، التعليمات والإرشادات لجميع المعنيين بالدورة، وقد تضمنت تقييدا شديدا لحرية التنقل، وذلك في إطار جهود الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن ينطلق الأولمبياد الشتوي في الرابع من فبراير 2022، وتستمر منافساته لمدة أسبوعين، بينما تقام الدورة البارالمبية الشتوية بعدها بشهر واحد.

وتتضمن الكتيبات التفصيلية الخاصة بالرياضيين والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام والمعاونين في مختلف الجوانب، إرشادات إجراء الفحوص بشكل يومي، وكذلك الالتزام بشكل صارم بارتداء الكمامات خارج المنافسات، وعدم السماح بالتحركات إلا بين أماكن الإقامة ومواقع إقامة المنافسات.

ويشترط على الأجانب المشاركين في الدورة تلقي التطعيم الكامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل أسبوعين على الأقل من دخول الصين، من أجل تفادي الخضوع للحجر الصحي لمدة 3 أسابيع.

وفي حالة انتهاك القواعد والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا، تهدد اللجنة المنظمة بفرض عقوبات تتضمن غرامات مالية وسحب لأوراق الاعتماد.

وبعد الانتقادات التي وجهت لفنادق الحجر الصحي للرياضيين الذين تبينت إصابتهم بالعدوى خلال أولمبياد طوكيو 2020 الذي أقيم في يوليو وأغسطس الماضيين، تضمنت كتيبات التعليمات معايير محددة لتلك المنشآت في بكين.

تعليمات خاصة بالرياضيين والمسؤولين والإعلام

• إجراء فحوص كورونا يوميا

• الالتزام بشكل صارم بارتداء الكمامات خارج المنافسات

• عدم السماح بالتحركات إلا بين أماكن الإقامة ومواقع إقامة المنافسات

• تلقي التطعيم الكامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل أسبوعين على الأقل، لتفادي الخضوع للحجر الصحي 3 أسابيع بالصين

• مغادرة الصين بعد 48 ساعة على الأكثر من انتهاء مشاركات الرياضيين

معايير وتعليمات للفنادق

• توفير 3 وجبات في اليوم

• توفير شبكة «واي فاي» مجانية للاتصال بالإنترنت، وآلية للتواصل مع الفريق الذي ينتمي إليه الرياضي

• أن يكون العاملون في فنادق العزل متحدثين بالإنجليزية

• توفير الدعم النفسي خلال فترة الحجر

• عدم السماح بمغادرة مكان الحجر الصحي قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك