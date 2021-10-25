شكرا لقرائتكم خبر الهوني ينجو من ضربة اللافي المتعمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الترجي التونسي عدم شكوى لاعبه الدولي الليبي حمدو الهوني من إصابة خطيرة عقب تعرضه مساء الأحد لتدخل عنيف من قبل حارس الاتحاد الليبي معاذ اللافي، في المباراة التي أقيمت ضمن الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتلقى اللاعب ضربة موجهة بالرجل من قبل الحارس الليبي على مستوى الرأس والرقبة عندما كان في انفراد بالمرمى في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، أشهر بعدها الحكم البطاقة الحمراء بوجه اللافي.

وساد القلق في صفوف جماهير الترجي بعد المباراة بشأن مدى خطورة إصابة الهوني الذي نقل إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج وإجراء فحوصات.

وأفاد نادي الترجي في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بأن الكشف وصور الأشعة أثبتا أن اللاعب لا يشكو من إصابة خطيرة في انتظار الحصول على تفاصيل أخرى بشأن وضعه الصحي.

وقال مدرب الترجي راضي الجعايدي «نأمل أن يكون الهوني بخير، هو لاعب محوري في الترجي».

وضمن الترجي تأهله إلى دور المجموعات من المسابقة بفضل هدف لاعبه نسيم بن خليفة في الدقيقة 63، بعد أن كانت مباراة الذهاب في ليبيا انتهت بالتعادل السلبي.