شكرا لقرائتكم خبر تدخل حكومي لإقناع كيميش بأخذ اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس أن الحكومة تأمل في تلقي لاعب المنتخب وفريق بايرن ميونخ جوشوا كيميش، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال كيميش، الذي يعد واحدا من أشهر الرياضيين الألمان، أمس الأول إنه لم يتلق اللقاح بسبب بعض المخاوف من تأثيره على المدى البعيد.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت «إن هناك إجابات واضحة ومقنعة من الخبراء بشأن مدى أمان استخدام اللقاحات المضادة للفيروس، وإنه يأمل في أن يعمل كيميش على تأكيد هذه المعلومات مجددا وربما يقرر تناول اللقاح».

وأضاف زايبرت «كشخص ينظر إليه الملايين، قد يشكل نموذجا يحتذى به».

ووجد كيميش تأييدا لموقفه من جانب أليسا فايدل رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب اليميني (البديل من أجل ألمانيا)، أليسا فايدل.

وقالت فايدل «إن حقيقة أن كيميش يجرى دفعه باستمرار الآن لتغيير قراره الشخصي هو أمر تدخلي ويكشف عن انتشار مقلق لفكر دولة تنتهج سياسة هيمنة أبوية».