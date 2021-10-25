شكرا لقرائتكم خبر اليونسي يغيب عن ساوثهامبتون أمام تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك اليونسي طوال الـ90 دقيقة في المباراة التي انتهت بالتعادل مع بيرنلي 2/2 السبت الماضي، لكن تقرر أن يخضع للجراحة أمس.
ويتوقع المدير الفني لساوثهامبتون رالف هازنهاتل عودة اليونسي للمشاركة من جديد عبر المباراة المقررة أمام واتفورد مطلع الأسبوع المقبل.
وقال هازنهاتل»سيغيب عن مباراة تشيلسي، لكن هذا طبيعي. هو بحاجة للراحة ليومين أو ثلاثة أيام قبل العودة للتدريبات مجددا».
وسيفتقد ساوثهامبتون أيضا جهود جيمس براوس، الذي سيقضي آخر المباريات الثلاث التي أوقف عن المشاركة فيها إثر تلقيه بطاقة حمراء مباشرة خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الثاني من أكتوبر الحالي.
وكان المهاجم أرماندو بروخا المعار من تشيلسي إلى ساوثهامبتون قد سجل في المباراة أمام بيرنلي، لكن لا يحق له المشاركة أمام تشيلسي، وسيحصل بذلك على فرصة للتعافي من مشكلة بسيطة في الكاحل تعرض لها أمس الأول السبت.
وعاد لاعب خط الوسط ستوارت أرمسترونج ليشارك من مقعد البدلاء في مواجهة بيرنلي، حيث يواصل محاولات استعادة مستواه بعد الغياب لسبع مباريات بسبب مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة).
كانت هذه تفاصيل خبر اليونسي يغيب عن ساوثهامبتون أمام تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.