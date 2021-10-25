اليونسي يغيب عن ساوثهامبتون أمام تشيلسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأكد غياب المهاجم النرويجي محمد اليونسي عن صفوف ساوثهامبتون في المباراة المقررة أمام تشيلسي اليوم بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، حيث سيجري عملية جراحية بسيطة في يده.

وشارك اليونسي طوال الـ90 دقيقة في المباراة التي انتهت بالتعادل مع بيرنلي 2/2 السبت الماضي، لكن تقرر أن يخضع للجراحة أمس.

ويتوقع المدير الفني لساوثهامبتون رالف هازنهاتل عودة اليونسي للمشاركة من جديد عبر المباراة المقررة أمام واتفورد مطلع الأسبوع المقبل.

وقال هازنهاتل»سيغيب عن مباراة تشيلسي، لكن هذا طبيعي. هو بحاجة للراحة ليومين أو ثلاثة أيام قبل العودة للتدريبات مجددا».

وسيفتقد ساوثهامبتون أيضا جهود جيمس براوس، الذي سيقضي آخر المباريات الثلاث التي أوقف عن المشاركة فيها إثر تلقيه بطاقة حمراء مباشرة خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الثاني من أكتوبر الحالي.

وكان المهاجم أرماندو بروخا المعار من تشيلسي إلى ساوثهامبتون قد سجل في المباراة أمام بيرنلي، لكن لا يحق له المشاركة أمام تشيلسي، وسيحصل بذلك على فرصة للتعافي من مشكلة بسيطة في الكاحل تعرض لها أمس الأول السبت.

وعاد لاعب خط الوسط ستوارت أرمسترونج ليشارك من مقعد البدلاء في مواجهة بيرنلي، حيث يواصل محاولات استعادة مستواه بعد الغياب لسبع مباريات بسبب مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة).