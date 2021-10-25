«كاف» يكشف عن موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إقامة مراسم قرعة دور المجموعات لبطولتيّ دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2021/2022.

وأعلن الكاف، في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن موعد إقامة قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هو يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر المقبل.

وكان الزمالك قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على توسكر الكيني بنتيجة إجمالية 5-0.

كما حجز الأهلي، حامل اللقب، مقعده في دور المجموعات على حساب الحرس الوطني بطل النتيجة بنتيجة إجمالية 7-2.

وفي الكونفدرالية، تأهل كل من المصري البورسعيدي وبيراميدز، ممثلي مصر في البطولة، إلى مرحلة دور المجموعات.

يشار إلى أن الأهلي نجح في الفوز بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.