رغم تألقه.. سوق المراهنات يصدم محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية 2021 ويضعه بالمرتبة الرابعة

الشارقة - اميمة ياسر - وضع سوق المراهنات بإنجلترا النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في المرتبة الرابعة ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021، قبل الإعلان عن الفائز بشكل نهائي في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل من مجلة فرانس فوتبول.

ميسي في المركز الأول

وكشف سوق المراهنات عبر موقع CORAL البريطاني عن المتصدرين لترتيب الفائزين بجائزة الكرة الذهبية، وعلى رأسهم ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كأكثر اللاعبين الذين راهن عليهم المتابعين للتتويج بالكرة الذهبية.

ليفاندوفسكي

وجاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني في المركز الثاني ضمن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد الموسم المميز الذي قدمه رفقة العملاق المبافاري.

جورجينيو

وحل جورجينيو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي في المركز الثالث بعد تتويجه رفقة البلوز بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فوزه مع المنتخب الإيطالي بيورو 2020.

الكرة الذهبية 2021

وجاء كل من محمد صلاح ونجولو كانتي لاعب تشيلسي وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب.

وكشفت شبكة الإذاعة البريطانية BBC عن التشكيل المثالي للجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد «هاتريك» محمد صلاح ضمن خماسية ليفربول على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

ووضعت الشبكة محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في الجولة التاسعة من البريميرليج، تواجد فيها 5 لاعبين من ليفربول و3 من تشيلسي.

التشكيل المثالي للجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر «ليفربول».

خط الدفاع: بن تشيلويل «تشيلسي» – إبراهيما كوناتي «ليفربول» – فيرجيل فان دايك «ليفربول» – رييس جيمس «تشيلسي».

خط الوسط: برناردو سيلفا «مانشستر سيتي» – ماسون ماونت «تشيلسي» – نابي كيتا «ليفربول».

خط الهجوم: فيل فودين «مانشستر سيتي» – جوشوا كينج «واتفورد» – محمد صلاح «ليفربول».