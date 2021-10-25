تعرف على أسعار تيشيرت الأهلي الجديد.. وموعد ظهور القميص الثالث

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النادي الأهلي عن القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداً للموسم الجديد 2021 - 2022.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل شركة "أمبرو"، راعية ملابس النادي الأهلي، عن أسعار تيشيرت الفريق الأحمر الجديد وموعد ظهور القميص الثالث وأسباب تأخير الإعلان عنه مع التيشيرت الأساسي والبديل.

وقال المصدر إنه تم طرح فئتين من تيشيرت الأهلي الجديد وهي "الفئة C" و"الفئة B"، مشددًا أن الشركة لم تعلن عن "الفئة A".

وأوضح المصدر أن التيشيرت "الفئة C" سيكون بسعر 279 جنيهاً، على أن يكون التيشيرت "الفئة B" بسعر 750 جنيه.

وعن أسباب تأخر ظهور القميص الثالث وموعد الإعلان عنه، قال المصدر إن "هناك بعض المشاكل الخاصة بتصميم التيشيرت الثالث والذي اعترض عليها مسئولو الأهلي، لذلك تم تأجيل الإعلان عنه حتى شهر يناير المقبل، وسيكون باللون الأزرق أو الأخضر".

ومن المقرر أن يظهر الأهلي بالزي الجديد في المباريات الرسمية، خلال لقاء الإسماعيلي، في انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الإسماعيلي، في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد الجيش في برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز.