شكرا لقرائتكم خبر عن "ثمانية" الاتحاد وسموحة الأعلى تهديفيًا في تاريخ الديربي السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الاتحاد وسموحة تسجيل أكبر عدد من الأهداف طوال 19 مباراة في ديربي الإسكندرية بين الفريقين، بعدما نجح الفريقان في تسجيل ثمانية أهداف اقتسمهما شباك الهاني سليمان حارس مرمى الموج الأزرق ومحمد عبد المنصف حارس مرمى زعيم الثغر.

وجمع ديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري بعد مباراة اليوم، 19 لقاء، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من تحقيق الفوز على منافسه الاتحاد السكندري في 5 مواجهات، فيما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على منافسه سموحة مثلهما، وسيطر التعادل على مواجهات ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة من قبل في 10 مناسبات.

حقق فريق الاتحاد السكندري ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري أمام غريمه نادي سموحة، وتعادل معه بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

جاءت رباعية سموحة في مرمى الاتحاد عن طريق صديق كالابا في الدقيقة 12، وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني للموج الأزرق في الدقيقة 18، وسجل محمد شكري لاعب الأهلى المعار لسموحة الهدف الثالث من ضربة ثابتة في الدقيقة 38، قبل أن يختتم حسين فيصل مهرجان الأهداف للفريق الأزرق بالهدف الرابع في الدقيقة 53.

في المقابل جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزي الحناوي برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأجرى المدربان أحمد سامي وحسام حسن عدد من التبديلات المبكرة في الشوط الأول، الذى شهد هجمات متبادلة من الفريق لكن الخطورة كانت في ترجمة محاولات سموحة لأهداف.