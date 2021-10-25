شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته للشرقية للدخان في ضربة البداية بالدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، تدريباته قبل انطلاقة الدوري أمام الشرقية للدخان، في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام الجديد 2021/2022.

وخاض المقاولون تقسيمة قوية شهدت تألق الكثير من نجوم الفريق وسط منافسة شرسة على قيادة الهجوم، وطالب النحاس لاعبى المقاولون بحصد النقاط الثلاث مشددًا على أهمية تحقيق الفوز في أول مباراة بالدورى خاصة أنها ستمثل دافع معنوي كبير للاعبين لمواصلة الانتصارات في الدوري واستعادة هيبة الفريق.

وشدد مدرب المقاولون، على أهمية الاستفادة من الأخطاء التى حدثت خلال الموسم الماضى لعدم تكرارها في هذا الموسم حتى لا يدخل الفريق في نفق مظلم من جديد.

































وجاءت مواعيد مباريات أول 8 جولات لذئاب الجبل كالتالى:

الأسبوع الأول: المقاولون العرب أمام الشرقية للدخان، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، على ملعب استاد المقاولون العرب، في الثالثة مساءً.

الأسبوع الثاني: إنبي أمام المقاولون، يوم السبت 30 أكتوبر، على ملعب استاد بتروسبورت، في الثامنة مساءً.

الأسبوع الثالث: المقاولون وطلائع الجيش، يوم الخميس 4 نوفمبر، على ملعب المقاولون العرب، في الخامسة والنصف مساءً.

الأسبوع الرابع: الأهلي والمقاولون يوم الجمعة 19 نوفمبر، على ملعب استاد الأهلي وي السلام في الثامنة مساءً.

الأسبوع الخامس: المقاولون والاسماعيلي، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، على ملعب استاد المقاولون العرب، في الخامسة والنصف مساءً.

الأسبوع السادس: البنك الأهلي والمقاولون، يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، على ملعب استاد بتروسبورت في الثالثة عصراً.

الأسبوع السابع: المقاولون والزمالك، في الثامنة من مساء يوم الثلاثاء، 21 نوفمبر، على استاد بتروسبورت.

الأسبوع الثامن: سيراميكا والمقاولون، يوم الجمعة 24 ديسمبر، على استاد المقاولون العرب في الساعة الثالثة عصراً.