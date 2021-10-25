شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يقود هجوم فاركو أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر بالجولة الاولى للدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فاركو مع فيوتشر، في الثامنة مساء اليوم، على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام.



وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي: وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: علاء سلامة - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - جابر كامل

الوسط: محمود عماد - محمود حمادة - أحمد صغيري

الهجوم: إسلام جمال - سيف تيري - عمرو جمال

البدلاء:

محمود السيد - عبد الله بكري - عزمي غوما - أحمد البحراوي - حسن طارق - محمود جهاد - أحمد سعيد - رزقي حمرون - أحمد شريف.

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: رامى صبرى،أحمد مودى،جابر كامل،علاء سلامة

خط الوسط: أحمد الصغيرى،إسلام جمال،محمد الننى

خط الهجوم: عمرو جمال،محمود عماد،سيف تيرى