شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يقدم تقريرًا لـ عبد الحفيظ عن فترة المعايشة في يوفنتوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم الدكتور محمد وفائي، إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تقريرًا شاملاً لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، عن الزيارة التي قام بها إلى إيطاليا لقضاء فترة معايشة بنادي يوفنتوس الإيطالي.

تضمن التقرير شرحًا وافيًا حول كيفية عمل المنظومة الطبية لنادى اليوفنتوس، وكذلك الأساليب التي يتبعها الجهاز الطبي للفريق في التعامل مع مختلف الإصابات، وعمليات التأهيل، والأساليب المتبعة في هذا الشأن لتقليص فترات العلاج بما يضمن عودة سريعة للاعبين إلى التدريبات.

وقدم وفائى أيضًا تقريرًا حول الأجهزة المستخدمة في عمليات العلاج والتأهيل، والتي تعد ثورة في عالم العلاج الطبيعى، وتعمل على تخلص اللاعبين من حالات الإرهاق الذى يصاحبهم عقب المباريات.

جاء سفر الدكتور محمد وفائي، إلى إيطاليا بعد الدعوة التي تلقاها الأهلي من المدير الرياضي لنادي يوفنتوس ماركو أنتونيلي، لقضاء فترة معايشة مع الجهاز الطبي بالنادي الإيطالي.

من جانبه قال الدكتور محمد وفائي إنه استفاد كثيراً من فترة المعايشة، موضحاً أن ماركو أوتونيلي مسئول العلاقات الخارجية بنادي يوفنتوس اصطحبه إلى الفندق الذي يُقيم فيه الفريق وقام بجولة في المستشفى الخاص بالنادي وهو مستشفى كبير يضم أقساما متعددة لعلاج جميع الإصابات ويتضمن غرفا مخصصة لجراحات اليوم الواحد.

وأشار وفائي إلى أنه قضى أربعة أيام مع الفريق «ب» لنادى يوفنتوس ثم قضى ثلاثة أيام أخرى مع الفريق الأول وشاهد عن قُرب كيفية علاج اللاعبين والتعامل مع الإصابات الطارئة وعمليات التأهيل في واحد من أكبر الأندية العالمية. والتقى مع اليوناني نيكولاس طبيب الفريق الأول الذى قدم له شرحا مستفيضا حول كيفية عمل المنظومة الطبية في اليوفنتوس.