الاتحاد يحول تأخره لتعادل مثير أمام سموحة في بداية مشوار الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حول فريق الاتحاد السكندري تأخره لتعادل مثير أمام سموحة، مساء اليوم الإثنين، بملعب الإسكندرية، بنتيحة 4-4، في الجولة الأولى بدوري we المصري.

وسجل سموحة الهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق صديق لابا قبل أن يضيف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وأحرز محمد شكري الهدف الثالث لسموحة في الدقيقة38، قبل أن يتمكن كريم الديب من تسجيل الهدف الاول لفريق الاتحاد في الدقيقة 50.

ومع حلول الدقيقة 53 سجل حسين فيصل الهدف الرابع لسموحة، قبل أن يحرز فوزي الحناوي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 73.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 88 ليسجلها سعيدو سنبوري بنجاح في الدقيقة 89 ويمنح فريقه الهدف الثالث، ومع حلول الدقيقة 90+5 سجل اللاعب مابولولو الهدف الرابع لفريق الاتحاد.

وبتلك النتيجة حصد كل فريق نقطة من المباراة في بداية مشوارهما في دوري we المصري.