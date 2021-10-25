رسميا.. كاف يعلن موعد قرعة مجموعات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إقامة مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022.

وحدَّد كاف يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر المقبل موعدا لإقامة قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية، وفقا لبيان رسمي صدر اليوم الإثنين.

وتمكن الزمالك من حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على توسكر الكيني بنتيجة إجمالية 5-0.

وحجز الأهلي حامل اللقب مقعده في دور المجموعات على حساب الحرس الوطني بطل النتيجة بنتيجة إجمالية 7-2.

وفي الكونفدرالية، تأهل كل من المصري البورسعيدي وبيراميدز، ممثلي مصر في البطولة، إلى مرحلة دور المجموعات.

يُذكر أن الأهلي نجح في الفوز بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.