طبيب الأهلي يقدم تقريرا شاملا عن فترة المعايشة في يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قدَّم الدكتور محمد وفائي، إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بالأهلي، تقريرا شاملا لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عن الزيارة التي قام بها إلى إيطاليا لقضاء فترة معايشة في نادي يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، فإن التقرير تضمن شرحا وافيا حول كيفية عمل المنظومة الطبية لنادي يوفنتوس، وكذلك الأساليب التي يتبعها الجهاز الطبي للفريق في التعامل مع مختلف الإصابات، وعمليات التأهيل، والأساليب المتبعة في هذا الشأن لتقليص فترات العلاج بما يضمن عودة سريعة للاعبين إلى التدريبات.

وقدم وفائى أيضا تقريرا حول الأجهزة المستخدمة في عمليات العلاج والتأهيل، والتي تعد ثورة في عالم العلاج الطبيعي، وتعمل على تخلص اللاعبين من حالات الإرهاق الذي يصاحبهم عقب المباريات.

وجاء سفر وفائي إلى إيطاليا بعد الدعوة التي تلقاها الأهلي من المدير الرياضي لنادي يوفنتوس ماركو أنتونيلي، لقضاء فترة معايشة مع الجهاز الطبي بالنادي الإيطالي.

من جانبه، قال وفائي إنه استفاد كثيراً من فترة المعايشة، موضحاً أن ماركو أوتونيلي مسؤول العلاقات الخارجية بنادي يوفنتوس اصطحبه إلى الفندق الذي يُقيم فيه الفريق وقام بجولة في المستشفى الخاص بالنادي وهو مستشفى كبير يضم أقساما متعددة لعلاج جميع الإصابات ويتضمن غرفا مخصصة لجراحات اليوم الواحد.

وأشار وفائي إلى أنه قضى أربعة أيام مع الفريق الرديف لنادى يوفنتوس، ثم قضى ثلاثة أيام أخرى مع الفريق الأول وشاهد عن قُرب كيفية علاج اللاعبين والتعامل مع الإصابات الطارئة وعمليات التأهيل في واحد من أكبر الأندية العالمية. والتقى مع اليوناني نيكولاس طبيب الفريق الأول الذى قدم له شرحا مستفيضا حول كيفية عمل المنظومة الطبية في يوفنتوس.

يذكر أن وفائي حصل على موافقة سيد عبد الحفيظ بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع كرة القدم، بالسفر إلى إيطاليا لقضاء فترة معايشة بنادي يوفنتوس ضمن خطة مجلس الأهلي لخلق كوادر مؤهلة بقطاع الكرة في كل المجالات، من خلال الاحتكاك والمعايشة مع المدارس الرياضية المتقدمة على مستوى العالم.