بعد تسجيل 3 أهداف.. مصطفى محمد بديلًا في مواجهة بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي، تشكيل فريقه في مواجهة بشكتاش التي تقام اليوم، الإثنين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

ويتواجد المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي مع بداية المباراة، حيث يقود مباي دياني الخط الهجومي للفريق خلال المواجهة.

وكان مصطفى محمد قد نجح في تسجييل هدف فوز جالاتا سراي على قونيا سبور في مباراة الجولة التاسعة من الدوري.

كما نجح مهاجم المنتخب المصري في تسجيل هدفين بشباك ريزه سبور في الجولة الثامنة، والتي شهدت تفوق جالاتا سراي بثلاثة أهداف لاثنين.