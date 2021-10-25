خالد جلال: سنشعر بحلاوة المباريات أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي أن فريقه سيشعر بحلاوة المباريات أمام النادي الأهلي بسبب حضور الجماهير في التجربة الجديدة للدوري المصري.

جلال قاد فريقه للفوز في الظهور الأول بالدوري المصري الممتاز 2021-2022 بنتيجة (3-0) على فريق طلائع الجيش.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال جلال :"المباراة الأولى في وجود الجماهير ستكون أمام الأهلي، وسنشعر بحلاوة المباريات بحضور الجمهور".

وأضاف جلال :"من المستحيل أن تشهد أول مباراة في الدوري أعلى مستوى فني، لكننا كنا في حالة بدنية جيدة، ونعدكم بموسم جيد من الناحية الفنية".

وتابع مدرب البنك الأهلي :"نجحنا في ضم لاعبين مميزين جدد لفريق مثل أحمد سعيد ومحمد هلال وأسامة فيصل".

وأنهى جلال :"شعرت بأن الطلائع سيتعادل ولذلك دفعت بمعروف يوسف ومحمد هلال وأسامة فيصل من أجل استغلال المساحات ونجحنا في تسجيل هدفين".