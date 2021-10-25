البنك الأهلي يكتسح طلائع الجيش بثلاثية في افتتاح الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي البنك الأهلي فوزاً على نظيره طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في أول مباريات الموسم الجديد لدوري WE المصري لموسم 2021-2022.

وافتتح موسى دياوارا لاعب البنك الأهلي، أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، قبل أن يضيف محمد هلال الهدف الثاني في الدقيقة 81، قبل أن يضيف هلال الهدف الثالث في الدقيقة 90+6.

وحصد نادي البنك الأهلي أول 3 نقاط في بداية مشواره ببطولة الدوري، وبقى طلائع الجيش بدون نقاط بعد تعرضه للهزيمة الأولى.

تفاصيل المباراة

افتتح موسى دياوارا لاعب البنك الأهلي أهداف اللقاء بعدما سجل أول هدف في الدوري المصري هذا الموسم، بعد مرور 4 دقائق من بداية المباراة، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليروض الكرة ويسددها قوية إلى داخل الشباك.

كاد مهند لاشين لاعب طلائع الجيش أن يفاجئ محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي، بعد أن سدد تسديدة قوية من مسافة بعيدة، ولكن الكرة تمر بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 9.

وأنقذ محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش مرماه من هدف مؤكد، بعدما تصدى لتسديدة قوية من محمود السيد لاعب البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16.

وتألق الزنفلي وأنقذ مرماه من هدف التعادل لصالح طلائع الجيش، بعدما تصدى لتسديدة قوية من عمرو السيسي جاءت من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر فادي فريد مهاجم البنك الأهلي، فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 29، بعدما استغل خطأ مدافع طلائع الجيش وراوغ محمد بسام حارس طلائع الجيش، وسدد كرة ولكن بسام تمكن من التصدي للكرة ببراعة.

وتصدى القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد بسام، لرأسية محمود السيد الذي حول عرضية يعقوبو تجاه المرمى في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، قبل أن تعود الكرة إلى فادي فريد الذي سدد كرة غير متقنة خارج الملعب.

وواصل الزنفلي حارس البنك الأهلي تألقه، بعدما تصدى لتسديدة قوية من مهند لاشين من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45+1.

وتألق محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، لينقذ هدف محقق لصالح البنك الأهلي، عن طريق محمد بسيوني الذي حول تمريرة عرضية بتسديدة قوية، ولكن حارس طلائع الجيش تصدى للكرة بقدمه ببراعة.

واستغل قاعود لاعب البنك الأهلي أخطاء دفاع طلائع الجيش، وانطلق بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ومرر تمريرة عرضية أرضية وصلت إلى محمد هلال الذي حول الكرة إلى داخل الشباك بسهولة معلناً عن الهدف الثاني للبنك الأهلي في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وواصل الزنفلي حارس البنك الأهلي تألقه لينقذ مرماه من تسديدة ميدو جابر الذي سدد كرة قوية من ركلة حرة، ولكن الزنفلي أبعد الكرة عن مرماه ببراعة.

وتصدى محمد بسام حارس الطلائع لتسديدة قوية من بسيوني لاعب البنك الأهلي من على حدود منطقة الجزاء، ليواصل حارس الطلائع تألقه رغم تأخر فريقه في النتيجة.

وبعد عدة تمريرات من وسط الملعب بين لاعبي البنك الأهلي، وصلت الكرة إلى محمد هلال داخل منطقة الجزاء، والذي حول الكرة إلى داخل الشباك محرزاً الهدف الثالث لفريقه قبل صافرة نهاية المباراة.