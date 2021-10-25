زيدان غير مهتم بخلافة سولشاير في مان يونايتد

يعتبر زين الدين زيدان، من ابرز الاسماء المرشحة لخلافة أولي جونار سولشاير في مانشستر يونايتد الانجليزي، لكن الفرنسي غير مهتم في الوقت الحالي، بتولي تدريب الشياطين الحمر، حيث أنه لا يخطط إلى العودة لمجال التدريب على المدى القصير.

ويوجد مان يونايتد في أزمة من نوع ما بعد أن عانى من موسم صعب حتى الآن، وزاد الوضع سوءاً من خلال هزيمة على أرضه أمام غريمه اللدود ليفربول في نهاية الأسبوع.

وسحق زملاء محمد صلاح، رجال أولي جونار سولشاير 5/0 في ملعبهم أولد ترافورد، ويريد العديد من المشجعين الآن اجراء تغييرات جذرية على العارضة الفنية للفريق.

وأصبح منصب سولشاير كمدرب موضع تساؤل أكثر من أي وقت مضى، وهناك حديث بالفعل حول من يمكنه استبدال النرويجي.

يعتبر مدرب ريال مدريد السابق زيدان هو أحد الأسماء التي تم ذكرها، لكن يبدو أن فرص تولي الفرنسي المسؤولية على ملعب أولد ترافورد في هذه اللحظة بالذات ضئيلة للغاية.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن زيدان لا يريد تولي تدريب مان يونايتد لأنه لا يريد العودة إلى الملاعب بعد فترة وجيزة من رحيله عن اللوس بلانكوس في نهاية الموسم الماضي.

ولا يريد زيدان سوى الاسترخاء والتعافي في هذه المرحلة من حياته، وبينما سيعود بالتأكيد إلى الإدارة الفنية في المستقبل، فإن هذا الوقت ليس الآن، تضيف الصحيفة.