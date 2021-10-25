نتيجة مباراة صحار وصحم في الدوري العماني عمانتل..كوفي يحسم ديربي الباطنة

نتيجة مباراة صحار وصحم في الدوري العماني عمانتل

نتيجة مباراة صحار وصحم في الدوري العماني عمانتل، لحساب الجولة الثالثة، في إحدى أهم مباريات اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021.

حسم اللاعب العاجي “عبدالله كوفي” ديربي الباطنة بعد ان قاد فريقه صحار للفوز على صحم بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم على مجمع صحار الرياضي.

بهذه النتيجة حقق نادي صحار فوزه الاول هذا الموسم في الدوي العماني ورفع رصيده الى النقطة الرابعة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد نادي صحم عند نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

افتتح صحار اهداف المباراة في الدقيقة 28 عن طريق العاجي “عبد الله كوفي” من متابعة جميلة لكرة عرضية من الناحية اليمين.

وخلال الشوط الثاني سجل “عبدالله كوفي” الهدف الشخصي الثاني له ولصحار في الدقيقة 60 من مجهود فردي رائع انتهى بلمسة جميلة داخل الشباك.

وخلال الشوط الثاني سجل “عبدالله كوفي” الهدف الشخصي الثاني له ولصحار في الدقيقة 60 من مجهود فردي رائع انتهى بلمسة جميلة داخل الشباك، قبل أن يسجل صحم هدفاً متأخراً في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع عن طريق الغاني “رشيد”.

كان صحار قد تعادل في الجولة الاولى امام السويق 1-1، قبل أن يتلقى الخسارة في الجولة الثانية امام المصنعة 1-3، في المقابل تعادل صحم في الجولة الاولى امام السيب 1-1، قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة في الجولة الثانية امام النهضة برباعية نظيفة.

انطلقت صافرة بداية لقاء ديربي الباطنة بين صحار وصحم في تمام الساعة 19:15 بتوقيت سلطنة عمان، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، 15:15 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر مباراة صحار وصحم في الدوري العماني عمانتل على القناة العمانية الرياضية، كما نقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث اللقاء.

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