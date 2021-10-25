مدرب البنك الاهلي يحتفي بهزيمة الجيش في افتتاح الدوري المصري

نادي البنك الأهلي المصري - صور Twitter

أشاد خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي بأداء لاعبيه بعد الفوز على طلائع الجيش 3 / صفر في المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقال جلال في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الاثنين، إنه سعيد بالفوز والأداء الرائع للاعبي البنك الأهلي و كذلك النتيجة الكبيرة أمام فريق بحجم طلائع الجيش الذي توج مؤخراً بلقب السوبر المصري.

وأضاف أن فريقه أضاع العديد من الفرص خلال المباراة، كانت كفيلة بحسم المباراة مبكرًا، مشيرا إلى أن فريقه ظهر بشكل جيد على المستويين الفني والبدني.

وأوضح :”درسنا فريق طلائع الجيش جيداً عقب نتيجة قرعة مسابقة الدوري المصري مباشرة وذلك من أجل اختيار أفضل طريقة لعب تتناسب مع المباراة .اللاعبون الجدد الذين تعاقدنا معهم إضافة كبيرة “.

وتابع: “سعيد بعودة الجمهور للملاعب رغم أن مبارياتنا القادمة أمام النادي الاهلي صاحب الشعبية الكبيرة ولكن ستكون المتعة حاضرة بعودة الجماهير”.