البنك الاهلي يفتتح الدوري المصري بفوز مستحق على طلائع الجيش

لاعبي نادي البنك الاهلي المصري - صور Twitter

تغلب البنك الأهلي على ضيفه طلائع الجيش 3 / صفر، اليوم الإثنين، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وسجل موسى دياورا لاعب البنك الأهلي الهدف الأول لفريقه والهدف الأول في الموسم الجديد من الدوري المصري في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف زميله محمد هلال الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، نجح هلال في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

يذكر أن البنك الأهلي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر متفاديا الهبوط في المراحل الأخيرة، فيما أنهى طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الثامن.