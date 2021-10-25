شاهد اهداف مباراة اليوم بين سموحة والاتحاد السكندري في الدوري المصري، في انطلاق الاسبوع الاول من الدوري المصري، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021.

يستضيف ستاد الاسكندرية لقاء الديربي بين الاتحاد السكندري وسموحة في افتتاح منافسات الجولة الاولي من مرحلة الذهاب في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

افتتح سموحة اهداف المباراة في الدقيقة 12 عن طريق النيجيري “صديق كالابا” مستغل كرة عرضية نموذجية من مروان حمدي.

وفي الدقيقة 18 أضاف مروان حمدي الهدف الثاني لسموحة من مجهود فردي رائع بعد ان انطلق بالكرة من الناحية الشمال ثم راوغ مدافع الاتحاد وسدد في الزاوية الضيقة لحارس مرمي الاتحاد محمد عبد المنصف.

ومن ضربة حرة مباشرة بعيدة المدى عزز “محمد شكري” تقدم سموحة وسجل الهدف الثالث بتسديدة رائعة ذهبت في زاوية صعبة على محمد عبد المنصف الذي حاول التصدي لها دون جدوى.

ومع انطلاق الشوط الثاني استطاع الاتحاد السكندري ان يُسجل هدف تقليص الفارق من ضربة جزاء، إنبرى لها اللاعب “كريم الديب”، ووضع الكرة في زاوية والهاني سليمان في زاوية.

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط عاد سموحة ليوسع الفارق من جديد الى 3 اهداف وسجل الهدف الرابع عبر اللاعب السوداني “حسن فيصل” من صناعة المغربي “عبد الكبير الوادي”.

استمرت الإثارة في ديربي الاسكندرية وسجل الاتحاد الهدف الثاني في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب “فوزي الحناوي” ليقلص الفارق الى هدفين.

يدخل سموحة ديربي الاسكندرية وهو صاحب الارض تحت قيادة المدرب الشاب “أحمد سامي”، الذي قدم اداءاً مميزاً الموسم الماضي ونجح في تحقيق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، وسيسعي اليوم الى تحقيق الفوز من أجل بداية قوية بالمسابقة المحلية.

في المقابل يدخل الاتحاد السكندري ضيفاً اليوم على سموحة تحت قيادة مدربه المخضرم “حسام حسن” الذي نجح في تحقيق المركز السابع الموسم الماضي في الدوري المصري، وسيبحث اليوم من خلال لقاء الديربي لتقديم أداؤ قوي من أجل تحقيق أول انتصار في الموسم الجديد بالمسابقة.

الجدير بالذكر ان الفريقان قد ألتقى في 19 مباراة بمسابقة الدوري المصري، فاز الاتحاد السكندري في 5 مباريات، كلك انتصر سموحة في 5 مباريات، وانتهت 9 مواجهات بينهما بالتعادل.

انطلقت صافرة بداية ديربي الاسكندرية بين سموحة والاتحاد في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش: بإدارة من الحكم “عبد العزيز السيد”.

وينقل بث مباشر مباراة سموحة والاتحاد السكندري في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت (2) بصوت المعلق الرياضي “محمد الكواليني”.