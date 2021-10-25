الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة فيوتشر وفاركو في الدوري المصري يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة فيوتشر وفاركو في انطلاق الاسبوع الاول من الدوري المصري الممتاز، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021.

يستقبل ملعب السلام بالقاهرة لقاء الصاعدان حديثاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-2022 فريق فيوتشر وضيفه فاركو في ختام اليوم الاول من منافسات الاسبوع الاول.

يدخل فيوتشر لقاءه الاول في الدوري المصري الممتاز تحت قيادة المدرب “علي ماهر” بعد ان تعاقد الفريق مع 27 صفقة لدعم صفوفه بقوة استعدادا لمشاركته الأولى وأبرزها محمود جنش وسعد سمير ومروان محسن وناصر ماهر ومصطفى البدرى وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت والعربى بدر وكريم نيدفيد .

على الجانب الآخر يسعى فاركو بقيادة المدرب “مجدي عبد العاطي” الى تحقيق بداية مميزة في الدوري المصري الممتاز بعد ان تسلح الفريق بـ 21 صفقة استعداداً للموسم الجديد لعل أبرزها الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي.

يذكر ان الفريقان قد تمكنا من الصعود للدوري الممتاز بعد ان احتلا صدارة مجموعتهما في دوري القسم الثانية.

تنطلق صافرة بداية مباراة فيوتشر وفاركو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “محمد معروف عيد منصور”.

وينقل بث مباشر مباراة فيوتشر وفاركو في الدوري المصري الممتاز على قناة أون تايم سبورت (1) بصوت المعلق الرياضي “أيمن الكائف”.