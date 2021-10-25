الميركاتو الشتوي 2022 | ريد بول سالزبورج يُعلن تمسكه بنجم الفريق «أديمي»

كريم أديمي لاعب نادي ريد بول سالزبورج ومنتخب ألمانيا - صور Afp

قال كريستوف فرويند مدير الكرة بنادي ريد بول سالزبورج النمساوي إن كريم أديمي لن يرحل عن الفريق في يناير المقبل، وذلك رغم البداية المذهلة للاعب هذا الموسم.

وسجل الألماني الدولي أديمي عشرة أهداف في الدوري النمساوي متفوقًا بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب منافسيه في قائمة هدافي الدوري، كما سجل ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا ولا يتفوق عليه في ذلك حاليًا سوى أربعة لاعبين.

وتردد أن العديد من الأندية ترغب في ضم أديمي 19/ عامًا/ الذي يتمتع بالحيوية والموهبة الفنية في التعامل مع المدافعين، حيث سجل 60 مراوغة متفوقًا بذلك على جميع لاعبي الدوري النمساوي هذا الموسم.

وتعد أندية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وليفربول من بين الأندية التي تحدثت وسائل إعلام عن رغبتها في ضم اللاعب، لكن فرويند شكك في إمكانية إبرام أي صفقة قبل نهاية الموسم الجاري.

وقال فرويند في تصريحات لشبكة “سكاي” :”كريم سيكمل الموسم معنا. يجب أن يؤدي الدور الذي يؤديه الآن حتى نهاية الموسم.”

وأضاف :”هذا هو بوضوح ما يركز عليه كريم، وما نركز عليه نحن أيضا. لا أعرف ما قد يحدث، وأي سيناريو قد يكون واردا لعدم استكمال كريم للموسم معنا.”

وتابع :”هو على المسار الصحيح ويستمتع باللعب. وهذا يتناسب معنا بشكل جيد.”