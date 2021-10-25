إصابة دي يونج تعمق جراح برشلونة بعد الكلاسيكو

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أعلن برشلونة الإثنين أن لاعب وسطه الدولي الهولندي فرنكي دي يونج يعاني من تمدّد في الفخذ الأيمن عقب خسارة الكلاسيكو أمام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد (1-2)، الأحد في “كامب نو” في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.
وقال “بلوغرانا” في بيان إن دي يونغ يعاني من “تمدّد في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن”، دون تحديد مدة غيابه.
ومن المتوقع أن يغيب دي يونغ عن رحلة الفريق الكاتالوني لمواجهة رايو فايكانو مساء الأربعاء في المرحلة الحادية عشرة.
ولعب الهولندي (24 عامًا و36 مباراة دولية) أساسيًا ضد ريال مدريد الأحد، لكن تم استبداله بسيرجي روبرتو في الدقيقة 77.
خاض دي يونغ 11 مباراة هذا الموسم مع برشلونة، جميعها أساسيًا، لم يكن متاحًا هذا الصيف قبل بداية الموسم بسبب إصابة في ربلة الساق.
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