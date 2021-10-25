نتيجة مباراة العراق وجزر المالديف في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

تعرف على نتيجة مباراة العراق وجزر المالديف، في منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، ضمن مباريات اليوم الاثنين 25-10-2021.

استهل منتخب العراق الاولمبي مشواره في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما بالفوز على جزر المالديف بنتيجة (4-0)، في المباراة التي أقيمت على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بمدينة المنامة في البحرين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل اهداف منتخب العراق اليوم أمام جزر المالديف، مؤمل عبد الرضا في الدقيقة (10)، واحمد سرتيب من ركلة جزاء (34)، ووكاع رمضان هدفين في الدقيقتين (56) و(86)، ليتصدر أسود الرافدين ترتيب المجموعة مؤقتًا برصيد 3 نقاط.

وكان من المقرر إقامة مباراة البحرين مع أفغانستان اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها على نفس الملعب، ولكنها ألغيت بعدما قرر المنتخب الأفغاني الإنسحاب من التصفيات بسبب صعوبة الوصول إلى مستضيفه مباريات المجموعة «البحرين».

وستقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث تلتقي البحرين مع جرز المالديف، بينما سيكون المنتخب العراقي في حالة انتظار بعد انسحاب أفغانستان من خوض التصفيات الآسيوية.

وتختم منافسات المجموعة بمواجهة العراق لنظيره البحرين يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى مستضيف البطولة منتخب اوزبكستان.