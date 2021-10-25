الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة سموحة والاتحاد السكندري في الدوري المصري يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة سموحة والاتحاد السكندري في انطلاق الاسبوع الاول من الدوري المصري، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021.

يستضيف ستاد الاسكندرية لقاء الديربي بين الاتحاد السكندري وسموحة في افتتاح منافسات الجولة الاولي من مرحلة الذهاب في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

يدخل سموحة ديربي الاسكندرية وهو صاحب الارض تحت قيادة المدرب الشاب “أحمد سامي”، الذي قدم اداءاً مميزاً الموسم الماضي ونجح في تحقيق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، وسيسعي اليوم الى تحقيق الفوز من أجل بداية قوية بالمسابقة المحلية.

في المقابل يدخل الاتحاد السكندري ضيفاً اليوم على سموحة تحت قيادة مدربه المخضرم “حسام حسن” الذي نجح في تحقيق المركز السابع الموسم الماضي في الدوري المصري، وسيبحث اليوم من خلال لقاء الديربي لتقديم أداؤ قوي من أجل تحقيق أول انتصار في الموسم الجديد بالمسابقة.

الجدير بالذكر ان الفريقان قد ألتقى في 19 مباراة بمسابقة الدوري المصري، فاز الاتحاد السكندري في 5 مباريات، كلك انتصر سموحة في 5 مباريات، وانتهت 9 مواجهات بينهما بالتعادل.

تنطلق صافرة بداية ديربي الاسكندرية بين سموحة والاتحاد في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش: بإدارة من الحكم “عبد العزيز السيد”.

وينقل بث مباشر مباراة سموحة والاتحاد السكندري في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت (2) بصوت المعلق الرياضي “محمد الكواليني”.

سموحة 4-2 الاتحاد السكندري

الدوري المصري – الجولة 1

ستاد الاسكندرية

جارية الآن

اقرأ ايضا..