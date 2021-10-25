اهداف مباراة اليوم بين العراق وجزر المالديف في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

شاهد فيديو اهداف مباراة العراق وجزر المالديف، في منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، ضمن مباريات اليوم الاثنين 25-10-2021.

بدأ منتخب العراق الاولمبي مشوار تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما بتحقيق الفوز على جزر المالديف بأربعة اهداف دون رد، على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بمدينة المنامة في البحرين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل اهداف منتخب العراق اليوم أمام جزر المالديف، مؤمل عبد الرضا في الدقيقة (10)، واحمد سرتيب من ركلة جزاء (34)، ووكاع رمضان هدفين في الدقيقتين (56) و(86)، ليتصدر أسود الرافدين ترتيب المجموعة مؤقتًا برصيد 3 نقاط.

وكان من المقرر إقامة مباراة البحرين مع أفغانستان اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها على نفس الملعب، ولكنها ألغيت بعدما قرر المنتخب الأفغاني الإنسحاب من التصفيات بسبب صعوبة الوصول إلى مستضيفه مباريات المجموعة «البحرين».

وستقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث تلتقي البحرين مع جرز المالديف، بينما سيكون المنتخب العراقي في حالة انتظار بعد انسحاب أفغانستان من خوض التصفيات الآسيوية.

وتختم منافسات المجموعة بمواجهة العراق لنظيره البحرين يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى مستضيف البطولة منتخب اوزبكستان.

اهداف مباراة اليوم بين العراق وجزر المالديف في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما