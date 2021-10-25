الحكومة الالمانية تضغط على جوشوا كيميش لتلقي لقاح كورونا

جوشوا كيميش لاعب نادي بايرن موينخ ومنتخب ألمانيا - صور Reu

كشف متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أن الحكومة تأمل في تلقي جوشوا كيميش، لاعب المنتخب وفريق بايرن ميونخ الألماني، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال كيميش، الذي يعد واحدًا من أشهر الرياضيين الألمان، أمس الأول السبت إنه لم يتلق اللقاح بسبب بعض “المخاوف” من تأثيره على المدى البعيد.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة إن هناك “إجابات واضحة ومقنعة” من الخبراء بشأن مدى أمان استخدام اللقاحات المضادة للفيروس، وإنه يأمل في أن يعمل كيميش على تأكيد هذه المعلومات مجددًا وربما يقرر تناول اللقاح.

وأضاف زايبرت :”كشخص ينظر إليه الملايين، قد يشكل نموذجا يحتذى به.”

ووجد كيميش تأييدًا لموقفه من جانب أليسا فايدل رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب اليميني (البديل من أجل ألمانيا).

وقالت فايدل إن حقيقة أن كيميش يجرى دفعه باستمرار الآن لتغيير قراره الشخصي هو أمر تدخلي ويكشف عن انتشار مقلق لفكر دولة تنتهج سياسة هيمنة أبوي