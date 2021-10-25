- 1/2
- 2/2
قال جيسي مارش المدير الفني لفريق لايبزج إنه لا يجب الاستهانة بالمباراة المقررة أمام فريق الدرجة الرابعة بابلسبيرج غدًا الثلاثاء في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، لكنه لا يزال يفكر في إمكانية إراحة حارس المرمى بيتر جولاتشي.
وحقق لايبزيج بداية شائكة تحت قيادة المدرب الأمريكي مارش الذي حل مكان جوليان ناجلسمان قبل بداية الموسم، مع انتقال ناجلسمان لتدريب بايرن ميونيخ.
لكن الفريق يخوض مباراة الغد بمعنويات عالية بعدما تغلب على جريتر فورت 4 / 1 أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).
ومع ذلك، تشكل مباراة الغد مهمة صعبة لفريق لايبزج حيث سيخوضها على ملعب منافسه ووسط الجماهير الداعمة لفريق الدرجة الرابعة.
وقال مارش خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين :”عندما لا يستعد المرشح الأوفر حظًا بشكل جيد، دائمًا ما تواجه مشكلات.”
وأشار مارش إلى إمكانية الدفع بالحارس الاحتياطي جوسيب مارتينيز ضمن التشكيل الأساسي، حيث صرح قائلًا :”لقد تدرب بشكل جيد للغاية ويستحق فرصة. هو حارس مرمى فائق.”
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب لايبزيج يرفض الاستهانة بخصمه القادم «بابلسبيرج» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.