مدرب لايبزيج يرفض الاستهانة بخصمه القادم «بابلسبيرج»

جيسي مارسش مدرب نادي لايبزيج - صور Afp

قال جيسي مارش المدير الفني لفريق لايبزج إنه لا يجب الاستهانة بالمباراة المقررة أمام فريق الدرجة الرابعة بابلسبيرج غدًا الثلاثاء في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، لكنه لا يزال يفكر في إمكانية إراحة حارس المرمى بيتر جولاتشي.

وحقق لايبزيج بداية شائكة تحت قيادة المدرب الأمريكي مارش الذي حل مكان جوليان ناجلسمان قبل بداية الموسم، مع انتقال ناجلسمان لتدريب بايرن ميونيخ.

لكن الفريق يخوض مباراة الغد بمعنويات عالية بعدما تغلب على جريتر فورت 4 / 1 أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

ومع ذلك، تشكل مباراة الغد مهمة صعبة لفريق لايبزج حيث سيخوضها على ملعب منافسه ووسط الجماهير الداعمة لفريق الدرجة الرابعة.

وقال مارش خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين :”عندما لا يستعد المرشح الأوفر حظًا بشكل جيد، دائمًا ما تواجه مشكلات.”

وأشار مارش إلى إمكانية الدفع بالحارس الاحتياطي جوسيب مارتينيز ضمن التشكيل الأساسي، حيث صرح قائلًا :”لقد تدرب بشكل جيد للغاية ويستحق فرصة. هو حارس مرمى فائق.”