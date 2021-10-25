كم مدرب درب مانشستر يونايتد بعد السير أليكس فيرجسون، وماذا حققوا؟

أصبح منصب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في مهب الريح بعد هزيمة مذلة 5-صفر على ملعبه أمام غريمه التقليدي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وطالب عشاق الشياطين الحمر بسرعة التخلص من سولشاير واستبداله بزين الدين زيدان أو أنطونيو كونتي، أبرز المدربين العاطلين عن العمل منذ نهاية الموسم الماضي بعد استقالتهما من ريال مدريد وانتر ميلان لاسباب إدارية.

وإذا ما قرر مانشستر يونايتد الاستعانة بمدرب جديد سيصبح أكثر فريق يغير مدربه بين الخمسة الكبار منذ عام 2013، حاله كحال تشيلسي الذي دربه بينيتيز ومورينيو وكونتي ولامبارد وتوخيل، لكن الفارق أن البلوز حقق انجازات كبيرة من بينهم بطولتين للدوري الاوروبي وبطولة للدوري الاوروبي وبطولتين للدوري الانجليزي.

وفيما يلي النتائج والظروف التي سبقت الانفصال عن مدربين سابقين بعد انتهاء حقبة أليكس فيرجسون التي استمرت 27 عامًا وكانت عامرة بالنجاحات والارقام القياسية المذهلة.

1- ديفيد مويز (2013-2014)

تبخرت آمال يونايتد في فترة انتقالية ناجحة بعد مغادرة فيرجسون حين أقيل مويز عقب عشرة أشهر فقط رغم أنه وقع عقدًا لست سنوات بسبب النتائج السيئة وخيبة أمل عشاق العملاق الإنجليزي الذي كان قد فاز بلقبه 20 في دوري الأضواء في الموسم السابق.

وكان المسمار الأخير في نعش علاقة مويز بملاك النادي الهزيمة 2-صفر أمام مضيفه إيفرتون الذي كان مويز يدربه في السابق. وكانت تلك المرة الأولى التي يفوز فيها الفريق القادم من مرسيسايد على يونايتد في ملعبه وخارجه في 44 عامًا.

وبعيدا عن العروض السيئة يتذكر عشاق يونايتد فترة مويز بحسرة بالغة بعد إخفاق النادي في التأهل لدوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 1995-1996 والخروج من المربع الذهبي للدوري لأول مرة منذ 1991.

2- ريان جيجز (2014)

تولى ريان جيجز مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت فور إقالة ديفيد مويس من تدريب الفريق يوم 22 أبريل 2014، واستطاع خلال المباريات القليلة التي أشرف فيها على الفريق، تحقيق الفوز مرتين والتعادل في المباراة الختامية بموسم 2014/2013 أمام ساوثامبتون بنتيجة 1/1، بالاضافة إلى خسارة واحدة كانت أمام سندرلاند بنتيجة 1/صفر.

وسجل مانشستر يونايتد تحت قيادة جيجز 8 أهداف في 4 مباريات، وتلقت شباك الفريق 3 أهداف فقط، ورغم ذلك رفضت إدارة النادي منحه عقد دائم، وفضلت تعيين المدرب الهولندي الخبير لوي فان خال في منتصف مايو 2014.

3- لويس فان جال (2014-2016)

أقيل فان جال بعد يومين من قيادة الفريق للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن فقد ملاك يونايتد صبرهم عقب إخفاق المدرب الهولندي في قيادة الفريق لدوري الأبطال في موسم شهد تذبذبًا في المستوى.

وتسربت أخبار رحيل فان خال عن النادي بعد دقائق من فوز الفريق 2-1 على كريستال بالاس بعد وقت إضافي ليحقق يونايتد أول لقب في ثلاث سنوات.

واحتل يونايتد وقتها المركز الخامس في الدوري وأخفق في التأهل لدوري الأبطال، وتسبب أداء الفريق الممل في صيحات استهجان من الجماهير ضد اللاعبين حتى في المباريات التي كان يونايتد يحقق فيها انتصارات.

4- جوزيه مورينيو (2016-2018)

كتبت أسوأ بداية لموسم في 28 عامًا والكثير من العروض الدفاعية الباهتة الفصل الأخير في علاقة المدرب البرتغالي بالنادي وزادت الأمور سوءًا بهزيمة قاسية 3-1 أمام ليفربول.

وفاز مورينيو بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة في أول موسم له مع يونايتد قبل أن يقود الفريق للمركز الثاني والصعود لنهائي كأس الاتحاد حيث خسر أمام تشيلسي في موسمه الثاني لكن الموسم الثالث كان كارثيا.

وبدأ أكثر المدربين شهرة في كرة القدم في توجيه اللوم للاعبيه بعد كل هزيمة في موسمه الأخير وكان يرد على منتقديه بسرد نجاحاته السابقة مع بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد.