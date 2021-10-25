رونالدو غاضب من أجل جمهور مانشستر يونايتد

وجه كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد اللوم للفريق عقب الخسارة الكبيرة 5-صفر من ليفربول في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز الليلة الماضية، وقال إن جماهير النادي تستحق الأفضل.

وسجل المهاجم المصري محمد صلاح ثلاثة أهداف ليقود ليفربول لانتصار ساحق على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، الذي لم يحقق أي انتصار في اخر أربع مباريات وتراجع للمركز السابع في ترتيب الدوري متأخرا بفارق ثماني نقاط عن تشيلسي المتصدر.

وقال رونالدو، الذي عاد إلى النادي الصيف الماضي للمرة الثانية، في حسابه على تطبيق انستجرام “في بعض الأحيان لا تتحقق النتيجة التي نقاتل من أجلها، في بعض الأحيان لا تكون النتيجة التي نريدها، وهذا بسببنا نحن وليس غيرنا، لأنه لا يوجد شخص اخر يستحق توجيه اللوم له.

“جماهيرنا كانت مذهلة مرة اخرى في مساندتها لنا، إنها تستحق أفضل من ذلك وأفضل كثيرًا، والأمر يرجع لنا لتحقيق ذلك. لقد حان الوقت الآن!”.

وكرر المدافع لوك شو، الذي ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية إلى جانب القائد هاري مجواير أمس، تعليقات رونالدو.

وأبلغ شو موقع النادي على الإنترنت “نشعر بخيبة أمل شديدة، إن الأمر ليس جيدًا بما يكفي ويؤلم كثيرا. كرة القدم رياضة جماعية، نحن نلعبها معا جميعًا.

“لكنني أعتقد أننا كأفراد يجب أن نتحمل المسؤولية عن بعض ما حدث الليلة الماضية، لم أكن في أفضل حالاتي وأعرف ذلك، ربما طوال الأسابيع القليلة الماضية لذلك احتاج للتفكير في ذلك”.

وسينتقل يونايتد لمواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل.