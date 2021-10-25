ميلان يحلم بالصدارة المطلقة لترتيب الدوري الايطالي

يسعى ميلان إلى وضع نابولي تحت المزيد من الضغط والانفراد بصدارة الدوري الإيطالي حين يستضيف تورينو الثلاثاء في المرحلة العاشرة، وذلك قبل دخوله في مرحلة صعبة ستحدّد مصيره القاري وحتى حظوظه في إحراز لقب “سيري آ” لأوّل مرة منذ 2011.

ويدخل ميلان لقاء الثلاثاء ضد تورينو الذي لم ينسَ بالتأكيد هزيمته المذلة في مايو الماضي بسباعية نظيفة على أرضه، وهو في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف نابولي نتيجة تعثر الأخير للمرة الأولى هذا الموسم بتعادله السلبي الأحد في ملعب روما.

وسيكون فريق المدرب ستيفانو بيولي مرشحاً لتخطي تورينو للمرة السادسة توالياً على صعيدي الدوري والكأس، لاسيما بعد استعادة نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي، وبعدما أهدى بولونيا السبت هدف تقليص الفارق 1-2 بتسجيله بالخطأ في مرمى فريقه، عاد وسجل هدف تأكيد الفوز 4-2 خارج الديار بهدف في الدقيقة 89.

كما يستعيد ميلان في لقاء الثلاثاء خدمات ظهيره الفرنسي تيو هيرنانديز بعد تعافيه من فيروس كورونا، بحسب بيان صادر الأحد عن النادي اللومباردي.

ويدرك ميلان أن عليه الارتقاء بمستواه وتقديم أداء أفضل من الذي ظهر به ضد الجريح بولونيا الذي أكمل لقاء السبت بتسعة لاعبين، إذا ما أراد مواصلة الحلم باحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2011.

ولم يكن بيولي راضياً عما شاهده من فريقه بعد التقدم على بولونيا 2-صفر، قائلاً “اعتقدنا بأننا فزنا بالمباراة بعد تقدّمنا بهدفين مع أفضلية عددية في أرض الملعب، لكن إذا توقفت عن اللعب فأنت تخاطر”.

وتابع في تصريح لشبكة “سكاي سبورت” الإيطالية “الفوز الذي حققناه كان مهماً للغاية، نحن ندرك أنه عندما تكون لديك التزامات قارية وتواجه فريقاً يتحضر لك طيلة الأسبوع، بأن المباراة ستكون صعبة”.

ودخل ميلان لقاء السبت بعد خسارته في منتصف الأسبوع أمام مضيفه بورتو البرتغالي صفر-1 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا، ما جعل مهمته في التأهل الى الدور الثاني شبه مستحيلة كونه يقبع في ذيل الترتيب من دون نقاط بعد ثلاث هزائم.

– مرحلة شاقة بانتظار رجال بيولي -ويدخل فريق بيولي الآن مرحلة صعبة ستحدد بالتأكيد مصيره القاري وقد تلعب أيضاً دوراً مفصلياً في مسعاه لإحراز لقب الدوري المحلي رغم أن الموسم ما زال في بدايته، إذ يحل الأحد ضيفاً على روما الرابع ثم يستضيف بورتو قبل أن يخوض دربي ميلانو ضد إنتر حامل اللقب ومن ثم يحل ضيفاً على فيورنتينا السابع حالياً لكن بفارق الأهداف فقط عن أتالانتا الخامس، على أن يخوض بعد ذلك الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال في ضيافة أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا.

ويمني “روسونيري” النفس بأن يسديه بولونيا خدمة مستبعدة جداً، حين يحل الأخير ضيفاً الخميس في ختام المرحلة على نابولي الساعي الى العودة سريعاً لسكة الانتصارات بعدما حُرِمَ الأحد من مواصلة سعيه لمعادلة رقم روما من حيث عدد الانتصارات المتتالية في مستهل الموسم (10).

ورغم تعثر فريق المدرب لوتشانو سباليتي، رأى المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي “إنها نقطة جيدة. جئنا إلى هنا ونحن ندرك بأن روما يبحث عن رد فعل بعد هزيمة الخميس (في كونفرنس ليج) وكان الجمهور خلفهم”، مضيفاً لقناة “دازون” للبث التدفقي “الأمر الأهم هو أننا لم نتلق أي هدف لأننا نعلم أنه باستطاعتنا التسجيل في أي لحظة. ولا يأتي الكثيرون (من الفرق) الى هنا وينجحون في المحافظة على نظافة شباكهم”.

وتنفس روما الصعداء بعض الشيء بعد الخسارتين اللتين مني بهما في مباراتيه الماضيتين ضد يوفنتوس صفر-1 في المرحلة السابقة وبودو/غليمت النروجي 1-6 الخميس في مسابقة “كونفرنس ليغ” في مباراة خاضها بتشكيلة رديفة الى حد كبير، فدفع الثمن غالياً.

ولم تمر مباراة الأحد في الملعب الأولمبي بسلاسة، إذ خسر نادي العاصمة جهود مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في الدقيقة 81 بعد طرده من الملعب لتهكمه تجاه الحكم، وهو نفس المصير الذي مني به سباليتي في أواخر اللقاء أيضاً.

وسيحاول روما البناء على هذه النتيجة الإيجابية للبقاء في صلب الصراع، حين يحل الأربعاء ضيفاً على كالياري القابع في المركز قبل الأخير بست نقاط فقط.

– لا مجال للخطأ أمام يوفنتوس وإنتر –

وبعدما نجح في انقاذ نقطة في ملعب غريمه إنتر ميلان حامل اللقب بفضل ركلة جزاء نفذها البديل الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة قبل الأخيرة، يأمل يوفنتوس العودة سريعاً الى سكة الانتصارات التي بلغت ستة توالياً في جميع المسابقات قبل ليلة الأحد، وذلك حين يتواجه الأربعاء مع ضيفه ساسوولو في مباراة تحمل نكهة خاصة للاعب وسط “السيدة العجوز” مانويل لوكاتيلي لأنه سيكون ضد فريقه السابق للمرة الأولى.

ويدرك مدرب يوفنتوس الجديد-القديم ماسيميليانو أليغري أن الخطأ ممنوع إذا ما أراد فريقه مواصلة مشواره الصعودي نحو قمة الدوري بعد البداية المتعثرة للموسم.

ويحتل فريق أليغري المركز السادس لكن بفارق الأهداف عن أتالانتا الرابع وفيورنتينا السابع، فيما يتخلف بفارق 10 نقاط عن ثنائي الصدارة.

ولم يكن ديبالا مقتنعاً بما شاهده من فريقه في مباراة الأحد على ملعب إنتر، قائلاً لقناة “دازون” للبث التدفقي “كنا بمواجهة فريق جيد جداً وبالطريقة التي كانت تسير بها الأمور، نجن سعداء بالحصول على نقطة”.

وعلى غرار يوفنتوس، يدرك إنتر بأن لا مجال لتعثر ثالث توالياً (خسر في المرحلة قبل الماضية أمام لاتسيو) إذا ما أراد تعويض فارق السبع نقاط الذي يفصله عن نابولي وميلان، وذلك حين يحل رجال سيموني إينزاجي ضيوفاً على إمبولي العاشر الأربعاء.

وبعد خسارته القاسية في ملعب هيلاس فيرونا 1-4 الأحد، يخوض لاتسيو مواجهة شاقة الأربعاء على أرضه ضد فيورنتينا الذي يتقدم على فريق ماوريتسيو ساري بمركز واحد ونقطة فقط.