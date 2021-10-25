اللجان الأولمبية في افريقيا تُعارض إقامة كأس العالم كل عامين

كأس العالم - صور Afp

أعلنت جمعية اللجان الأولمبية الأفريقية (أنوكا) معارضتها لفكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا لتطوير الرياضة في القارة السمراء.

وقال الجزائري مصطفى براف رئيس الجمعية، في بيان أصدره اليوم الاثنين وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، إن الفكرة المتعلقة بمشروع تعديل روزنامة كرة القدم العالمية تنطوي على مخاطر وعواقب وخيمة على الرياضة الأفريقية.

وأضاف “هذا الاحتمال سيكون له أثار سلبية للغاية… أولًا سيقلل كثيرًا الاهتمام برياضات رائعة، ثم توسيع الفجوة الموجودة مع منافسات النساء، وبالتالي إبطال كل الجهود الجبارة التي بُذلت في الجوانب المتعلقة بالمساواة، مع الأخذ أيضا في الاعتبار صحة هؤلاء الرياضيين، فلاعبي كرة القدم المحترفين ليسوا روبوتات.”

وأضاف براف :”هناك أهداف وغايات أخرى بخلاف الحصول على موارد مالية إضافية. قيم الرياضة والأولمبياد هي مدرسة حياة يجب أن نحافظ عليها بكل تأكيد”.