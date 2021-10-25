فولفسبورج يعلن هوية مدربه المؤقت بعد إقالة فان بوميل

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أعلن نادي فولفسبورج الألماني اليوم الاثنين أن المدرب المساعد مايكل فرونتزيك سيتولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت، وذلك بعد أن أعلن النادي أمس الأحد إقالة مارك فان بومل من منصب المدير الفني للفريق.
وذكر فولفسبورج أن لاعب المنتخب الألماني السابق فرونتزيك 57/ عامًا/ سيقود تدريبات الفريق “حتى إشعار آخر”.
وأقيل فان بومل، الذي تولى المنصب في يونيو الماضي، أمس الأحد بعد أن أخفق الفريق في تحقيق أي انتصار لثماني مباريات متتالية في كل المسابقات.
وتجدر الإشارة إلى أن فرونتزيك سبق له تولي تدريب بوروسيا مونشنجلادباخ وأرمينيا بيليفيلد وألمانيا آخن وهانوفر وسانت باولي.
وكان كايزر سلاوترن آخر محطة لفرونتزيك كمدير فني قبل أن يصبح مدربا مساعدا لفان بومل.
وذكرت تقارير إعلامية أن قائمة المرشحين لخلافة فان بومل في تدريب فولفسبورج تضم فلوريان كوفيلدت المدرب السابق لفيردر بريمن وإدين تيرزيتش مدير الشؤون التقنية في نادي بوروسيا دورتموند.
كذلك يعد دومينيكو تيديسكو، الذي تولى تدريب سبارتاك موسكو الروسي وسبق له تدريب شالكه الألماني، مرشحا لتولي المسؤولية في فولفسبورج.
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