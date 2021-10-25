إقالة الهولندي تين كات من تدريب الوحدة الاماراتي

تين كات مدرب نادي الوحدة الاماراتي السابق - صور Twitter

أنهى الوحدة الاماراتي الاثنين خدمات مدربه الهولندي هينك تين كات، بعد سلسلة من النتائج المخيبة لفريقه الأول.

وجاء في بيان النادي عبر “تويتر”: “الوحدة ينهي التعاقد مع المدير الفني هينك تين كات بالتراضي”.

ودّع الوحدة دوري أبطال آسيا من ربع النهائي بخسارة ثقيلة امام النصر السعودي 1-5، ويحتل حاليًا المركز السادس في الدوري الاماراتي برصيد 11 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن العين المتصدر بعد مرور 7 مراحل.

وسيكون تين كات ثالث مدرب يتم اقالته في الدوري الاماراتي، بعد السوري محمد قويض (الظفرة) وعبد العزيز العنبري (الشارقة).

وكان تين كات (66 عامًا) عاد لتدريب الوحدة في مارس الماضي، بعدما كان قاده أيضًا لفترة 6 أشهر من يناير حتى يونيو.

وعرف المساعد السابق لمواطنه فرانك ريكارد عندما كان مدربا لبرشلونة الاسباني عند التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2006، بتواجده القصير مع الفرق التي دربها في منطقة الخليج، حيث قاد شباب الأهلي الاماراتي لفترة شهر واحد في 2010، ثم أم صلال القطري من أبريل 2010 حتى فبراير 2011، والاتحاد السعودي من نوفمبر 2019 حتى فبراير 2020.

لكنه حقق في المقابل نجاحات لافتة مع الجزيرة الاماراتي الذي قاده للقب الكأس في 2015 والدوري في 2017.