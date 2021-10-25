الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الشارقة وعجمان في كأس الامارات يلا شوت

الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الشارقة وعجمان في كأس الامارات يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021 بين الشارقة وعجمان في إياب دور ال16 من بطولة كأس الامارات (الخليج العربي). تنطلق مباراة الشارقة وعجمان على ملعب نادي الشارقة، في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينيتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية. ينقل البث المباشر لمباراة الشارقة وعجمان على قناتي أبو ظبي الرياضية الأولى ودبي الرياضية الأولى، بالاضافة إلى قناة الشارقة الرياضية. وانتهى لقاء ذهاب دور ال16 بين الفريقين بالتعادل الإيجابي على ملعب نادي عجمان «راشد بن سعيد» يوم الجمعة 15 أكتوبر الماضي. وأنهى الشارقة الشوط الأول من مباراة الذهاب متقدمًا في النتيجة 1/2 عن طريق أحمد محمد الهاشمي ولوان بيريرا، واستطاع صاحب هدف عجمان الأول «فراس بالعربي» تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 58. اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة اليوم بين الشارقة وعجمان في كأس الامارات يلا شوت

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