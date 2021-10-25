قطر تستقبل مباريات العراق القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

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سيخوض منتخب العراق مباراتيه المقبلتين في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 لكرة القدم، أمام سوريا وكوريا الجنوبية، في العاصمة الدوحة ولبيس البصرة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للاتحاد أحمد الموسوي.
ويلتقي المنتخب العراقي مع سوريا وكوريا الجنوبية تواليًا في الحادي عشر والسادس عشر من نوفمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الاولى.
وذكر الموسوي في اتصال مع وكالة فرانس برس “مباراتا العراق أمام سوريا وكوريا الجنوبية تقامان في الدوحة، وعودة المباريات في الجولات المقبلة الى استاد البصرة الدولي تعتمد على الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)”.
وكان وفد من الاتحادين الدولي والاسيوي لكرة القدم ضم ثلاثة اشخاص زار في وقت سابق من الشهر الماضي مدينة البصرة الجنوبية، لمتابعة الاوضاع وتقييم الظروف الأمنية في ما لو كانت تسمح بعودة المباريات الى هذه المدينة الجنوبية الغنية بالنفط.
ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس قبل الاخير بثلاث نقاط من أربع مباريات في ترتيب المجموعة الاولى.
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