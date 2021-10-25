الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة سوريا وسريلانكا في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة سوريا وسريلانكا، في منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، ضمن مباريات اليوم الاثنين 25-10-2021.

يستضيف استاد سحيم بن حمد بنادي قطر مباراة سوريا وسريلانكا، ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر واليمن، وستقام جميع مباريات المجموعة في الدوحة خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري حتى 31 من الشهر ذاته.

وأكد مدرب منتخب سوريا الاولمبي «رأفت محمد» جاهزية جميع لاعبيه لمباراة سريلانكا، مطالبًا الجماهير مواصلة الدعم للجيل الحالي، من أجل التأهل إلى كأس اسيا تحت 23 عاما.

ووعد رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا «فراس معلا»، لاعبي منتخب سوريا بمكافآت مالية كبيرة ومغرية، في حال تحقيقهم نتائج جيدة في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما.

في المقابل، أقر مدرب منتخب سيرلانكا الاولمبي «محي الدين امان الله»، صعوبة مباريات المجموعة، كاشفًا أنه بدأ التحضير مع فريقه للتصفيات قبل 3 أشهر.

وستنطلق صافرة بداية مباراة سوريا وسريلانكا اليوم، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت الإمارات، وينقل البث المباشر على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب، وقناة الكأس القطرية.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.