كأس الرابطة .. موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

يسعى تشيلسي لمواصلة انتصاراته في كل البطولات، وذلك حينما يستضيف ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.



المباراة ستقام، ضمن مرحلة ثمن نهائي البطولة، وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي.

ينتظر أن تلعب المباراة بين تشيلسي وساوثهامبتون، مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وسيكون موعد المباراة في الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي و8.45 مساء بتوقيت القاهرة

ينتظر أن يتم نقل المباراة تلفزيونيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يذكر أن آخر مرة توج فيها تشيلسي بلقب كأس الرابطة تعود للعام 2015، حين فاز على توتنهام في النهائي بنتيجة 2-0.