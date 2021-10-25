من هو اللاعب الذي أغضب كريستيانو رونالدو في الكلاسيكو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_السعودية نيوز

عاش البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، ليلة صعبة، بعد هزيمة فريقه بخماسية من ليفربول في الدوري الإنجليزي.



وحقق ليفربول انتصارا تاريخيا في ملعب غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة، الأحد، في ختام مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، 3 أهداف "هاتريك" في مرمى حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا، ليكون أول لاعب يفعل ذلك على ملعب أولد ترافورد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ورغم أن الجماهير الحمراء صبت غضبها على مدرب يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير، وحملته سبب الهزيمة القاسية، لكن رونالدو كان غاضبا من شخص آخر في فريقه.

شبكة "ESPN" قالت إن رونالدو اشتكى من زميله الشاب ماسون جرينوود، بسبب أنانيته داخل الملعب، وعدم تمرير الكرات له.

واستبدل المدرب سولشاير لاعبه جرينوود بين شوطي المباراة، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب، وأشرك الفرنسي بول بوجبا بدلا منه، لكن الأخير طُرد بعد 15 دقيقة فقط من نزوله.

وتترقب جماهير مانشستر يونايتد إقالة المدرب سولشاير، وسط العديد من التقارير التي أشارت إلى أن إدارة النادي بدأت تتراجع عن مساندتها للمدرب النرويجي.